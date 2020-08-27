Челябинский суд закрыл дела о фейк-ньюс против сотрудников «скорой помощи» из-за жалоб на отсутствие доплат
Мировой суд Златоуста Челябинской области прекратил производство по делам о «фейк-ньюс» в отношении сотрудников скорой помощи Олега Першина, Алексея Пинчука, Андрея Дегтярева, Александра Кирпиченко и Натальи Аристовой
Мировой суд Златоуста Челябинской области прекратил производство по делам о «фейк-ньюс» в отношении сотрудников скорой помощи Олега Першина, Алексея Пинчука, Андрея Дегтярева, Александра Кирпиченко и Натальи Аристовой. Поводом для возбуждения административного дела стало видеообращение медиков о проблемах с выплатой стимулирующих надбавок за работу с коронавирусными пациентами.
Юрист «Правозащиты Открытки» Ольга Исламитдинова рассказала «МБХ медиа», что ранее суд прекратил аналогичные дела в отношении еще трех сотрудников «скорой помощи» за отсутствием состава правонарушения. Суд пришел к выводу, что в видеообращении нет угрозы нарушения общественной безопасности и помех работе социальной инфраструктуры.
В своем обращении сотрудники «скорой» Златоуста заявили, что обещанные президентом стимулирующие выплаты не получили многие фельдшеры и водители. Медики рассказали, что жаловались в Минздрав Челябинской области, но проблема так и не разрешилась.