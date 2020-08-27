Верховный суд РФ возобновил производство по делу Удальцова и Развозжаева
Верховный суд России возобновил производство по делу об организации «беспорядков» на Болотной площади в отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова и активиста Леонида Развозжаева
Верховный суд России возобновил производство по делу об организации «беспорядков» на Болотной площади в отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова и активиста Леонида Развозжаева. Производство возобновлено в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Сергей Удальцов сообщил «МБХ медиа», что после вступления в силу решения ЕСПЧ по их жалобе они обратились к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с ходатайством о возобновлении производства и пересмотре приговора в связи с новыми обстоятельствами. Первое заседание назначено на 16 сентября.
Верховный суд РФ может либо отменить приговор, тогда дело отправляется на новое рассмотрение в Мосгорсуд, либо заявить, что основания для отмены приговора нет.
Напомним, что ЕСПЧ по жалобе Удальцова и Развозжаева обязал российские власти выплатить оппозиционерам 20 тысяч евро в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Суд признал, что в отношении истцов были нарушены статья №5европейской Конвенции о защите прав человека (право на свободу и личную неприкосновенность) и статья №6 (право на справедливое судебное разбирательство). В отношении Развозжаева была нарушена статья, запрещающая пытки.
Российский суд ранее приговорил Удальцова и Развозжаева по «болотному делу» 4,5 годам лишения свободы.