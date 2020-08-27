В Госдуме предложили сажать на 5 лет «черных коллекторов»
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что соответствующий законопроект будет оперативно внесен на рассмотрение парламента
Депутаты Госдумы предложили сажать в тюрьму «черных коллекторов», с которыми накануне просил разобраться президент Владимир Путин.
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что соответствующий законопроект будет оперативно внесен на рассмотрение парламента.
«Мы получили положительный отзыв от Центробанка РФ, сейчас ждем отзывы от Верховного суда и правительства РФ, после чего законопроект будет внесен в Госдуму», - заявил депутат, слова которого приводит ТАСС.
Василий Пискарев напомнил, что наказание за незаконную коллекторскую деятельность по новой статье УК РФ составит 5 лет лишения свободы, а в случае действий коллекторов в составе организованной группы – 12 лет.
Незаконной коллекторской деятельностью в России считается взыскание долгов с применением насилия и угроз, а также сопряженное с порчей имущества. Несколько дней назад президент Владимир Путин потребовал от ФССП разобраться с недобросовестными коллекторами, которые «переходят все границы».