Томскую гостиницу, где останавливался Алексей Навальный, связали с силовиками и чиновниками
Сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры проводят проверку в томской гостинице Xander Hotel, в которой останавливался Алексей Навальный, перед тем как попасть в больницу с отравлением
Сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры проводят проверку в томской гостинице Xander Hotel, в которой останавливался Алексей Навальный, перед тем как попасть в больницу с отравлением. При этом сотрудникам отеля запретили обсуждать с журналистами оперативные мероприятия.
Между тем, издание «Тайга.Инфо» выяснило, что гостиница Xander Hotel связана с высокопоставленными чиновниками и бывшими силовиками. Этот отель появился на месте бывшей базы стратегического назначения, где могли храниться запасы топлива. В 2015 году участок оказался в собственности бизнесмена Александра Важенина.
Примечательно, что здание гостиницы не оформлено как капитальное строение, а кадастрового номера у объекта нет. Официально чиновники не выдавали разрешений на ввод в эксплуатацию гостиницы, что может указывать на коррупционную составляющую.
Томский журналист Станислав Микрюков уверен, что Xander Hotel связан с сотрудниками ФСБ, поэтому ведомство могло полностью контролировать все, что происходит в гостинице в момент визита туда Алексея Навального. Журналист отмечает, что среди сотрудников есть бывшие силовики.
Также «Тайга.Инфо» обнаружила связь между владельцем земли, на которой стоит отель, и спикером Законодательной думы Томской области Оксаной Козловской («Единая Россия»). Александру Важенину принадлежат несколько компаний. В одной из них его партнером является Сергей Бородин, который приходится сыном выходцу из силовых структур Олегу Бородину. Партнером Бородина-старшего называют Михаила Волохова – сына Оксаны Козловской. Кроме того, фирмы Александра Важенина и Сергея Бородина зарегистрированы в здании, где расположено агентство, получавшее госконтракты от администрации Томской области на освещение деятельности губернатора Сергея Жвачкина.