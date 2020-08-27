Дочь совладельца «Лукойла» Леонида Федуна впервые попала в рейтинг самых богатых россиянок
Деловой журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг 25 самых богатых россиянок. В рейтинге появились две дебютантки – это дочь совладельца НК «Лукойл» и футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна и вдова владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана
Деловой журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг 25 самых богатых россиянок. В рейтинге появились две дебютантки – это дочь совладельца НК «Лукойл» и футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна и вдова владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана.
31-летняя Екатерина Федун попала в рейтинг Forbes после того, как получила от своего отца часть акций «Лукойла». Ее состояние оценивается в 700 млн долларов и она занимает 3-е место.
Состояние наследницы умершего в 2019 году банкира Владимира Когана в Forbes оценили в 350 млн долларов. Людмила Коган заняла 13-е место в рейтинге.
Лидерами рейтинга богатейших россиянок стали глава Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина (1,3 млрд долларов) и основательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (1,2 млрд долларов).
Четвертое и пятое места занимают супруга миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна, которая владеет долей в группу «Согаз», и бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена. Личный капитал обеих оценивается в 600 млн долларов.