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27 августа 2020, 11:59

Дочь совладельца «Лукойла» Леонида Федуна впервые попала в рейтинг самых богатых россиянок

Деловой журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг 25 самых богатых россиянок. В рейтинге появились две дебютантки – это дочь совладельца НК «Лукойл» и футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна и вдова владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана

Дочь совладельца «Лукойла» Леонида Федуна впервые попала в рейтинг самых богатых россиянок

Деловой журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг 25 самых богатых россиянок. В рейтинге появились две дебютантки – это дочь совладельца НК «Лукойл» и футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна и вдова владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана.

31-летняя Екатерина Федун попала в рейтинг Forbes после того, как получила от своего отца часть акций «Лукойла». Ее состояние оценивается в 700 млн долларов и она занимает 3-е место.

Состояние наследницы умершего в 2019 году банкира Владимира Когана в Forbes оценили в 350 млн долларов. Людмила Коган заняла 13-е место в рейтинге.

Лидерами рейтинга богатейших россиянок стали глава Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина (1,3 млрд долларов) и основательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (1,2 млрд долларов).

Четвертое и пятое места занимают супруга миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна, которая владеет долей в группу «Согаз», и бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена. Личный капитал обеих оценивается в 600 млн долларов.

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