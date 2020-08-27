Московские силовики пришли с обыском к пресс-секретарю мундепа Юлии Галяминой
Сотрудники правоохранительных органов утром 27 августа провели обыск по месту жительства Николая Касьяна - пресс-секретаря муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой
Сотрудники правоохранительных органов утром 27 августа провели обыск по месту жительства Николая Касьяна - пресс-секретаря муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой.
Касьян сообщил в Facebook, что визит силовиков к нему домой может быть связан с уголовным делом в отношении мундепа Галяминой. Правоохранители заявили ему, что он проходит по этому делу как свидетель, сообщает «Медуза».
Напомним, что ранее следственные органы возбудили против муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой уголовное дело по «дадинской» статье о неоднократном нарушении порядка проведения митингов.