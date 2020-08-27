Онлайн-покупателей хотят лишить права на возврат любых товаров в течение недели
Минпромторг и Торгово-промышленная палата хотят изменить правила возврата товаров, купленных в интернет-магазинах. Сейчас онлайн-покупатели имеют право в недельный срок вернуть любой товар продавцу
Минпромторг и Торгово-промышленная палата (ТПП) хотят изменить правила возврата товаров, купленных в интернет-магазинах. Сейчас онлайн-покупатели имеют право в недельный срок вернуть любой товар продавцу (кроме лекарств). При этом в стационарной рознице обмену и возврату не подлежат смартфоны, косметика, нижнее белье и сложная бытовая техника без брака и изъянов. Министерство и ТПП предлагают уравнять в правах магазины, работающие онлайн и офлайн.
«Известия» сообщают, что действующие правила продажи товаров истекают 1 января 2021 года. В новых правилах ТПП предлагает уравнять онлайн-торговлю в правах со стационарной розницей, введя запрет на возврат товаров, которые признаются невозвратными в обычных магазинах.
Преференции для онлайн-покупателям были установлены на законодательном уровне 28 лет назад, чтобы стимулировать дистанционные продажи. Эксперты отмечают, что отмена этих поблажек может повредить интернет-магазинам, так как право на возврат любого товара компенсировало покупателям невозможность увидеть его перед приобретением вживую.
Кроме того, отмечают эксперты, процент возврата купленных онлайн товаров не такой уж высокий – всего 3-15%. Это означает, что экономические потери онлайн-розницы от права покупателей на возврат любых товаров незначительные.