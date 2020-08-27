Росстат оценил потери российских компаний из-за коронавируса в 3,7 трлн рублей
Росстат оценил потери российских компаний в первой половине 2020 года в 3,7 трлн рублей. Это 2,2 трлн недополученной прибыли и 1,5 трлн дополнительных убытков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Росстат оценил потери российских компаний в первой половине 2020 года в 3,7 трлн рублей. Это 2,2 трлн недополученной прибыли и 1,5 трлн дополнительных убытков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом в статистике ведомство не учитывало показатели государственных структур, предприятий малого и среднего бизнеса, а также нефинансового сектора.
Сальдированный финансовый результат (совокупная прибыль минус общий убыток) составил 4,3 трлн рублей против 8 трлн рублей за первое полугодие 2019 года. Совокупная прибыль равняется 7 трлн рублей, а убыток - 2,7 трлн рублей.
Общая доля прибыльных компаний составила 64,7% от общего числа предприятий, убыточных - 35,3% (против 68,6 и 31,4 процента соответственно годом ранее).
Основной причиной снижения прибыльности российских компаний стала пандемия коронавируса, из-за которой властям пришлось закрывать предприятия.