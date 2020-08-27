27 августа 2020, 10:55
В России общее число заразившихся коронавирусом достигло 975 576 человек
В России за минувшие сутки общее число заразившихся коронавирусом выросло на 4 711 человек и составило 975 576 человек (столько было зарегистрировано с начала пандемии)
В России за минувшие сутки общее число заразившихся коронавирусом выросло на 4 711 человек и составило 975 576 человек (столько было зарегистрировано с начала пандемии).
По данным оперативного штаба, число умерших от вызванных COVID-19 осложнений выросло на 121 человека до 16 804 человека.
В Москве за сутки выявили 637 новых случаев заражения опасной инфекцией, в Московской области – 148, в Санкт-Петербурге – 184, в Нижегородской области – 134, в Свердловской области – 119, в Красноярском крае – 112, в Ростовской области – 128, в Воронежской области – 101.