27 августа 2020, 10:48
В Барнауле служащего ракетных войск задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины
По версии следствия, военнослужащий передавал сведения в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена»
В Барнауле сотрудники ФСБ задержали служащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) по подозрению в государственной измене.
По версии следствия, военнослужащий передавал сведения в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
РИА Новости сообщает, что военнослужащий ракетных войск был задержан силовиками по дороге из продуктового магазина. Предполагается, что задержанный находится в звании старшего лейтенанта.
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