27 августа 2020, 08:08
Российские ученые разработали прибор для обнаружения коронавируса в воздухе
Гендиректор Красногорского завода имени Зверева (входит в «Швабе» корпорации «Ростех») Александр Новиков рассказал, что этот прибор способен за 10-30 минут произвести анализ проб воздуха и определить наличие в нем вирусов, бактерий и токсинов
Фото: НТВ
На выставке «Армия-2020» представили первый в России прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе и коронавируса COVID-19.
Гендиректор Красногорского завода имени Зверева (входит в «Швабе» корпорации «Ростех») Александр Новиков рассказал РИА Новости, что этот прибор способен за 10-30 минут произвести анализ проб воздуха и определить наличие в нем вирусов, бактерий и токсинов. Государственные испытания «обнаружителя вирусов» завершились в июне. Сейчас готовится сертификация прибора.
Данный аппарат был разработан заводом имени Зверева совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который создал вакцину от коронавируса.