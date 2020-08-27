«Аль-Джазира» опубликовала список российских богачей, получивших гражданство Кипра
Арабское издание «Аль-Джазира» (Al Jazeera) раскрыло имена россиян, получивших в 2017–2019 годах так называемые золотые паспорта республики Кипр (гражданства в обмен на инвестиции)
Арабское издание «Аль-Джазира» (Al Jazeera) раскрыло имена россиян, получивших в 2017–2019 годах так называемые золотые паспорта республики Кипр (гражданства в обмен на инвестиции). Журналисты называет фамилии 33 россиян с гражданством Кипра, а также приводит профайлы-описания еще семи человек без указания их имен.
РБК отмечает, что данные обладателей кипрских «золотых» паспортов из закрытой части расследования «Аль-Джазира» совпадали с информацией о совладельцах «Киевской площади», «Альфа-Групп», Globaltrans и других российских миллиардерах.
Так, издание сообщает об олигархе 1972 года рождения с оценочным состоянием в размере 2,7 млрд долларов и еще об одном олигархе-девелопере 1966 года рождения с примерным состоянием в 2,7 млрд долларов. Это могут быть владельцы «Киевской площади» Годе Нисанов и Зарах Илиев.
В 2019 году кипрское гражданство также получил олигарх и фигурант «кремлевского доклада» властей США 1962 года рождения, работающий в банковской и инвестиционной сферах, с состоянием в 7,2 млрд долларов. Этим человеком может быть член совета директоров LetterOne и наблюдательного совета «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев.
В списке новых граждан Кипра также могут находиться владелец сети Azimut Hotels, отеля «Метрополь» и завода «Карат» Александр Клячин и cовладелец Globaltrans Константин Николаев. Помимо этого, «Аль-Джазира» также называет обладателями гражданства Кипра экс-главу набсовета «Открытия» Рубена Аганбегяна, экс-главу «РусГидро» Евгения Дода, президента «Нанолека», сына бывшего вице-премьера Владимира Христенко, основателя и гендиректора Группы ЛСР Андрея Молчанова, а также бывшего замминистра экономического развития России Игоря Реву.
В «открытом» списке «Аль-Джазира» находятся топ-менеджеры госбанк ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев, экс-депутат Госсовета Удмуртии Андрей Осколков, экс-сенатор и владелеца «Русагро» Вадим Мошкович и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич.