Алексей Навальный был отравлен тем же веществом, что и болгарский бизнесмен Емельян Гебрев
Врачи из берлинской клиники «Шарите», где на лечении находится Алексей Навальный, обратились за помощью к болгарским коллегам, которые лечили местного бизнесмена Емельяна Гебрева
Врачи из берлинской клиники «Шарите», где на лечении находится Алексей Навальный, обратились за помощью к болгарским коллегам, которые лечили местного бизнесмена Емельяна Гебрева. Последний в 2015 году был отравлен нервно-паралитическим газом «Новичок», но известно об этом стало только после отравления аналогичным веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
По данным The Insider, немецкие врачи полагают, что Алексей Навальный подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Емельян Гебрев. К этому семейству относятся инсектициды, такие как E605, а также нервные токсины, такие как зарин и еще более сильнодействующий препарат «Новичок», разработанный в российских лабораториях.
Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев, которого Россия подозревала в поставках оружия в Грузию и Украину в 2014-20155 гг, был отравлен в Софии в 2015 году. На приеме в болгарской столице мужчине стало плохо, после чего он впал в кому.
Лаборатория Хельсинского университета смогла установить следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к семье «Новичка». Широко об этой истории стало известно после отравления Сергея Скрипаля в британском Солсбери газом «Новичок» в 2018 году. Болгарские и британские власти считают, что за этими отравлениями стоят российские спецслужбы.
Напомним, что Алексей Навальный был госпитализирован в тяжелом состоянии во время рабочей поездки в Сибирь. Политик возвращался из Томска в Москву, а в самолете ему стало резко плохо. Лайнер экстренно сел в аэропорту Омска, а оппозиционера доставили в больницу скорой помощи №1. Навальный впал в кому, а местные врачи долгое время не разрешали родственникам транспортировать пациента в Германию. При этом руководство больницы категорически отвергало версию об отравлении политика, хотя о токсическом отравлении соратникам оппозиционера сообщили работники «скорой», которые забирали его из самолета.
В связи с широким общественным резонансом омское врачи все же разрешили транспортировать Алексея Навального в Берлин. Специалисты «Шарите» сообщили, что клинические исследования показали отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, к которым относится «Новичок». Оппозиционер по-прежнему находится в коме.