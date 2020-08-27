27 августа 2020, 07:28
МИД РФ сообщил об освобождении российских моряков, захваченных нигерийскими пиратами
В ведомстве сообщили, что семеро россиян с корабля Curacao Trader были вызволены благодаря совместным усилиям дипломатов, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца
Министерство иностранных дел РФ сообщило об освобождении российских моряков, которые были захвачены нигерийскими пиратами еще 17 июля.
В ведомстве сообщили, что семеро россиян с корабля Curacao Trader были вызволены благодаря совместным усилиям дипломатов, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца. Сейчас моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.
17 июля вооруженные пираты атаковали танкер Curacao Trader у берегов Нигерии в Гвинейском заливе и захватили в заложники 15 членов экипажа - граждан России и Украины. Судно шло под флагом Либерии и принадлежало компании Curacao Trader Shipping.