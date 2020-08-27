Суд обязал Департамент здравоохранения Москвы обеспечить 13 детей с СМА дорогостоящим лекарством
Тверской райсуд Москвы обязал Департамент здравоохранения Москвы обеспечить за счет бюджета лекарственным препаратом «Спинраза» 13 детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия (СМА)»
Тверской райсуд Москвы обязал Департамент здравоохранения Москвы обеспечить за счет бюджета лекарственным препаратом «Спинраза» 13 детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия (СМА)».
«Новая газета» сообщает, что родители детей с СМА добивались обеспечения их лекарством, которое положено их детям-инвалидам по закону, в течение года с момента его регистрации в России. При этом Департамент здравоохранения не отказывался закупать «Спинразу» и «признавал право» больных на его получение, однако препарат детям не предоставлял.
Судья Мария Грибова отказалась удовлетворить часть исковых требований, в которых говорилось о «немедленном исполнении» решения об обеспечении детей с СМА лекарством. При этом в отношении требований одного ребенка было отказано полностью , так как мальчик уже получает лекарство за счет бюджета (на момент подачи иска этого сделано не было).
Всего к Депздравоохранения Москвы было подано 20 судебных исков.
Представитель истцов Алевтина Киле заявила, что они не удовлетворены решением Тверского суда, потому в нем отсутствует формулировка о «немедленном исполнении». «Если сотрудники Департамента нас обманули и препарата в Морозовской больнице нет, то исполнения мы будем ждать очень долго. Если бы формулировка была, то депздрав был бы обязан обеспечить детей лекарством в течение двух месяцев», - отметила адвокат.