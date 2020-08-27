Силовики провели обыски у бывших топ-менеджеров РКК «Энергия» по делу о хищении электроники для МКС
В Московской области сотрудники правоохранительных органов провели обыски у бывших менеджеров ракетно-космической корпорации «Энергия», которая входит в государственную корпорацию «Роскосмос»
В Московской области сотрудники правоохранительных органов провели обыски у бывших менеджеров ракетно-космической корпорации «Энергия», которая входит в государственную корпорацию «Роскосмос». Обыски также прошли у одного из руководителей компании, которая входит в госкорпорацию «Ростех».
Оперативные мероприятия к бывших топ-менеджеров «Энергии» связаны с расследованием уголовного дела о хищении миллиарда рублей на поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля Международной космической станции (МКС). По версии следствия, денежные средства были похищены через подставные фирмы.
Новый модуль должен был стать альтернативным источником питания для российского сегмента МКС. Запуск был запланирован на 2022 год.