27 августа 2020, 02:12
В правительстве сообщили об интересе 27 стран к российской вакцине от коронавируса
Власти 27 иностранных государств направили в Россию запрос на получение вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова со ссылкой на данные МИД России
Власти 27 иностранных государств направили в Россию запрос на получение вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова со ссылкой на данные МИД России.
На совещании с участием президента Владимира Путина Татьяна Голикова заявила, что интерес иностранные государства к российской вакцине проявляют в разных формах. «В том числе в формате совместных разработок вакцины, клинических исследований, закупок, локализации производства на территории иностранных государств и гуманитарной помощи», - сообщила чиновница, слова которой приводят «Ведомости».
В числе стран, которые заинтересовались российской вакциной от COVID-19, Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла и Казахстан.