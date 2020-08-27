В Красноярске девять школьников отправили в психдиспансер из-за подписки на группу про «Колумбайн»
В Красноярске девять школьников отправили в психиатрический диспансер из-за подписки на интернет-сообщество, посвященное стрельбе в американской школе «Колумбайн»
В Красноярске девять школьников отправили в психиатрический диспансер из-за подписки на интернет-сообщество, посвященное стрельбе в американской школе «Колумбайн».
Мать одного из подростков – 14-летней Алены – рассказала порталу «Сибирь. Реалии», что около пяти утра 24 августа к ним в квартиру пришли люди в бронежилетах и с автоматами. Они изъяли дневники девочки, ее ноутбук, телефон и личные вещи.
Затем Алену вместе с матерью отвезли в психдиспансер, где женщину вынудили подписать согласие об обследовании ребенка. Позже главный врач сообщил матери, что сотрудники ФСБ «просили держать ребенка до 1 сентября», а больница с этим «ничего сделать не может».
Ама девочка рассказала родителям, что весной случайно подписалась на паблик, один раз обсудила эту тему в переписке с лучшей подругой, а затем отписалась. Старшая сестра Алены рассказала журналистам, что девочка не одобряла стрельбу и не строила подобных планов.
Сейчас родные могут общаться с Аленой только по телефону. Визиты им запретили из-за пандемии коронавируса. В телефонном разговоре она сообщила, что в психдиспансере она познакомилась с другой девочкой, которая также попала в учреждение из-за подписки на паблик о стрельбе в школе.
«ТВК Красноярск» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что в психдиспансере находятся девять школьников, которые, по версии силовиков, состояли в закрытой группе и якобы готовились к нападению на школу.