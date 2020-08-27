Власти США ввели санкции против трех российских научно-исследовательских институтов
Бюро по вопросам промышленности и безопасности, подконтрольное Министерству торговли США, ввело санкции в отношении трех научно-исследовательских организаций из России
Бюро по вопросам промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS), подконтрольное Министерству торговли США, ввело санкции в отношении трех научно-исследовательских организаций из России.
Бюро признало деятельность этих организаций противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США, сообщает РБК.
В санкционный список BIS вошли 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России (Саратовская область); 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны (Киров), включая филиалы в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде; ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» («ГосНИИОХТ»).
США считают, что 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ задействованы в реализации программы по разработке и испытанию химического оружия, а 48-й ЦНИИ и его филиалы - с программой создания биологического оружия. При этом российские власти еще в 2017 году заявили о завершении программы по ликвидации химического оружия. Госдепартамент США считает, что Россия ведет незадекларированную программу химического оружия и имеет запасы отравляющих веществ.
Стоит отметить, что 48-й ЦНИИ Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи участвовал в разработке вакцины от коронавируса.