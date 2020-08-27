Владимир Путин поручил разобраться с БСК и конфликтом вокруг шихана Куштау
Президент Владимир Путин потребовал от руководства Башкирии разобраться в ситуации вокруг шихана Куштау, который был отдан под разработку Башкирской содовой компании, что вызвало недовольство местных жителей
Президент Владимир Путин потребовал от руководства Башкирии разобраться в ситуации вокруг шихана Куштау, который был отдан под разработку Башкирской содовой компании (БСК), что вызвало недовольство местных жителей.
«Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание и которые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, в значительной мере правы, и нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми», - заявил президент, слова которого приводит ТАСС.
Путин также отметил, что Башкирская содовая компания является частным предприятием, а заработанные деньги не остаются в регионе и не инвестируются в его развитие, так как выводятся за границу.
Глава государства потребовал провести проверку законности сделки, в результате которой государство лишилось контрольного пакета акций в БСК. «У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат, приоритеты работы компании резко изменились. Не похоже, что целью акционеров [БСК] является долгосрочное развитие этой компании, похоже на другое — на выкачивание средств любой ценой», - заявил Владимир Путин.
Напомним, что ранее БСК получила разрешение на добычу известняка на шихане Шахтау, который на сегодняшний день оказался практически полностью уничтоженным. Позже компания получила от властей Башкирии разрешение на разработку другого шихана – Куштау. Жители региона и экологи выступили против разработки этой горы, на которой обитают краснокнижные животные. Активисты разбили палаточный лагерь около шихана, чтобы помешать БСК начать вырубку деревьев. 15 и 16 августа охранники БСК и силовики пытались разгромить протестный лагерь, в результате чего произошли столкновения. Более 70 защитников шихана были задержаны.
Протесты против разработки Куштау не прекратились, после чего глава Башкирии пообещал направить документы в Минприроды о признании шихана природным памятником.