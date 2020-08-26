Жириновский попросил отпустить Фургала под домашний арест, чтобы «успокоить все в Хабаровском крае»
Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо на имя президента Владимира Путина, в котором попросил посодействовать переводу экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала из СИЗО под домашний арест
Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо на имя президента Владимира Путина, в котором попросил посодействовать переводу экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала из СИЗО под домашний арест. Политик считает, что смягчение меры пресечения бывшему губернатору успокоит жителей региона, которые выходят на акции протесты уже 47 день подряд (с момента ареста Фургала).
«Есть вариант, как успокоить все в Хабаровском крае, чтобы вопрос был снят с повестки дня, а Сергей Иванович [Фургал] находился бы условиях, которые бы позволяли знать, что он в Хабаровске, может, под домашним арестом», - заявил Владимир Жириновский в эфире государственного телеканала «Россия 24».
Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств нескольких бизнесменов в начале нулевых годов. Жители региона ежедневно выходят на митинги с требованием предоставить доказательства вины избранного народом губернатора или отпустить его.