В КБР полицейские возбудили дело против пенсионера из-за куста конопли, после чего обвиняемый покончил с собой
В Кабардино-Балкарии правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 85-летнего Николая Захарченко по статье об изготовлении наркотических средств в особо крупном размере
В Кабардино-Балкарии правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 85-летнего Николая Захарченко по статье об изготовлении наркотических средств в особо крупном размере. Поводом для возбуждения дела против пенсионера стал куст конопли, который вырос на его участке.
13 августа полицейские пришли к семье Захарченко и показали постановление на обыск. В документе говорилось, что по оперативной информации Николай Захарченко причастен к незаконному обороту наркотиков и якобы выращивает у себя на участке наркосодержащие растения.
В ходе обыска силовики нашли в сарае срубленный и согнутый куст конопли, который хозяин участка планировал пустить на корм кроликам. Кроме того, полицейские обнаружили невысокую поросль конопли на земле и попросили мужчину вырвать ее. Когда пенсионер выполнил данное требование, полицейские взяли у него смывы с рук, сообщает «Медиазона».
материалах уголовного дела сказано, что у пенсионера изъяли 921 грамм наркотиков, а в пресс-релизе ГУ МВД по КБР говорится о 825 граммах.
Супруга Николая Захарченко рассказала, что после возбуждения уголовного дела ее муж перестал есть и передал ей доступ к своим банковским накоплениям. Вечером 17 августа Николай Захарченко покончил с собой.
По факту самоубийства пенсионера глава республиканской полиции назначил служебную проверку в отношении руководства отдела МВД по Урванскому району.