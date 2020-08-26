Депутаты Мосгордумы подготовили законопроект о ежеквартальных выплатах ветеранам по 600 тысяч рублей
Депутаты Мосгордумы подготовили проект постановления, который устанавливает обязательные ежеквартальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в размере 600 тысяч рублей
Депутаты Мосгордумы подготовили проект постановления, который устанавливает обязательные ежеквартальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в размере 600 тысяч рублей. Документ подготовили оппозиционные депутаты Михаил Тимонов и Евгений Ступин.
Столичные парламентарии предлагают выплачивать ветеранам ВОВ по 600 тысяч рублей уже с 2021 года. Выплаты должны проводиться в марте, июне, сентябре и декабре. При этом каждый год сумма выплат должна индексироваться, а коэффициент индексации должно определять правительство, сообщает «МБХ медиа».
Напомним, что ранее оппозиционер Алексей Навальный представил законопроект, в котором предложил увеличить «ежемесячные выплаты инвалидам и участникам войны до 200 тысяч рублей». Представители «Единой России» предложение политика раскритиковали.