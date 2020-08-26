Меню
Общество
Минздрав предупреждает - пиво пить в России нельзя
26 августа 2020, 15:31

Пилоту «ЮТэйр» предъявили иск на 900 млн рублей из-за аварии при посадке в аэропорту Сочи

СК завершил расследование дела, возбужденного по факту инцидента в аэропорту Сочи в 2018 году. Тогда пассажирский самолет после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Пилоту «ЮТэйр» предъявили иск на 900 млн рублей из-за аварии при посадке в аэропорту Сочи

Следственный комитет РФ завершил расследование дела в отношении пилота авиакомпании UTair («ЮТэйр»), возбужденного по факту инцидента в аэропорту Сочи в 2018 году. Тогда пассажирский самолет после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

По версии следствия, пилот Алексей Шнырев при заходе на посадку проигнорировал визуальные и голосовые сигнализации, предупреждающие о сдвиге ветра, который предполагает уход на второй круг.

Пилоту «ЮТэйр» предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба. К Алексею Шныреву был подан иск о возмещении ущерба в размере около 900 млн рублей (615 млн рублей требует собственник самолета, 265 млн – эксплуатант и 1,2 млн рублей – аэропорт).

Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Москвы в сентябре 2018 года, после посадки скатился в русло реки. В результате нештатной посадки у лайнера разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. 18 человек получили травмы, а сотрудник сочинского аэропорта, оказывавший помощь при эвакуации, скончался от сердечного приступа.

Материалы по теме
В аэропорту Мали совершил жесткую посадку самолет «ЮТэйр» с сотрудниками ООН на борту
В аэропорту Магадана самолет Ан-2 не смог набрать высоту и ударился о землю
В результате жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле пострадали 15 человек
Сейчас на главной
Авторская колонка
Страна лжецов
С вашего позволения я все-таки выступлю здесь неким медицинским экспертом по реанимации правды о диагнозах отравления-нарушения обмена веществ-поиска алкоголя и кофеина в плазме крови у Алексея Навального, и попробую как некий Джельсомино из страны лжецов претендовать на возрождение правды и вероятно правдивый сценарий всего произошедшего
Васильева Анастасия
Власти Туниса отменили карантин для туристов, приехавших по путевке от туроператоров
туризм
Власти Туниса отменили карантин для туристов, приехавших по путевке от туроператоров
Власти Туниса отменили требование о предъявлении справки об отсутствии коронавируса и обязательный карантин для туристов, которые пребывают в страну в рамках пакетного тура
Жить в России вредно для здоровья
экология
Жить в России вредно для здоровья
Российские предприятия и транспорт в 2019 году выбросили в атмосферу 22,7 млн тонн загрязняющих веществ. Об этом говорится в докладе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza
Основатель сети «Додо Пицца» рассказал о похищении своего партнера в 2019 году
похищение бизнесменов
Основатель сети «Додо Пицца» рассказал о похищении своего партнера в 2019 году
Основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников рассказал о похищении своего партнера Владимира Горецкого, которого держали в заложниках несколько суток и вымогали у него крупную сумму
Минобороны России отчиталось о полном искоренении дедовщины
армия
Минобороны России отчиталось о полном искоренении дедовщины
Соответствующее заявление сделал замглавы ведомства Андрей Картаполов, заявив, что руководство оборонного ведомства правильно выбрало направление совместных действий по наведению уставного порядка в армии
Авторская колонка
Ютуб – как источник новостей
Новостные функции явно не были в числе главнейших при создании этого видеохостинга. Но со временем телефоны стали снимать лучше и лучше, а Инет становился всё глобальнее и быстрее
Авдерин Валерий
Минздрав сообщил о проведении нового исследования зарегистрированной вакцины от COVID-19
вакцина от коронавируса
Минздрав сообщил о проведении нового исследования зарегистрированной вакцины от COVID-19
Министерство здравоохранения РФ разрешило центру имени Гамалеи провести новые, пострегистрационные исследования первой отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V»
Сервис TikTok подал в суд на президента США Дональда Трампа
Дональд Трамп
Сервис TikTok подал в суд на президента США Дональда Трампа
Популярный сервис TikTok подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа. Поводом для этого стал его указ, который запрещает американским гражданам заключать сделки с китайской компанией ByteDance, владеющей сервисом
Евросоюз анонсировал персональные санкции в отношении 15-20 белорусских чиновников
протесты в белоруссии
Евросоюз анонсировал персональные санкции в отношении 15-20 белорусских чиновников
В ходе брифинга представитель внешнеполитической службы ЕС сообщил, что пока речь идет о нескольких чиновниках, однако пока сложно сказать, сколько из них войдет в окончательный санкционный список
Протесты в Белоруссии продолжаются уже две недели
протесты в белоруссии
Протесты в Белоруссии продолжаются уже две недели
Белорусский протест вошел в новую стадию, которая напоминает пат. Масштаб акций оппозиции, как показало прошлое воскресенье, существенно не уменьшается. Режим Александра Лукашенко, сначала отреагировавший на недовольство насилием затем сменил тактику ...
Кандидаты в депутаты от «Объединенных демократов» потребовали отменить трехдневное голосование
выборы
Кандидаты в депутаты от «Объединенных демократов» потребовали отменить трехдневное голосование
Сто зарегистрированных кандидатов в депутаты от проекта «Объединенные демократы» подали иск в Верховный суд России с требованием отменить трехдневное голосование на выборах
Россияне опубликовали петицию с требованием к президенту снизить цены на бензин
бензин
Россияне опубликовали петицию с требованием к президенту снизить цены на бензин
На портале Change.org появилась петиция с требованием к президенту Владимиру Путину снизить цены на бензин. Это необходимо для улучшения благосостояния российских граждан
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции
Экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране. Соответствующее заявление она сдалала в своем выступлении перед депутатами Европарламента
Семья Аркадия Ротенберга возглавила рейтинг богатейших семейных кланов России
миллиардеры
Семья Аркадия Ротенберга возглавила рейтинг богатейших семейных кланов России
Семья миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенбергов возглавляла рейтинг самых богатых семей России по версии журнала Forbes. Совокупное состояние семьи эксперты оценили в 5,45 млрд долларов
Show must go on
vip-ДТП
Show must go on
На сайте Avitoв в продаже появились билеты на судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении «пьяного» ДТП, повлекшего смерть человека. Билеты в Пресненский райсуд Москвы «в первый ряд» продаются по 500 тысяч рублей
Счетная палата выявила многочисленные ошибки в начислении пенсий россиянам
пенсии
Счетная палата выявила многочисленные ошибки в начислении пенсий россиянам
​​​​​​​Счетная палата выявила ошибки в системе начисления пенсий гражданам в Пенсионном фонде. Об этом говорится в отчете о результатах проверки ПФР в 2017-2019 гг.
Гонконгские ученые впервые генетически доказали возможность повторного заражения COVID-19
коронавирус
Гонконгские ученые впервые генетически доказали возможность повторного заражения COVID-19
Специалисты генетически подтвердили случай повторного заражения у 33-летнего мужчины спустя четыре с половиной месяца после первого заражения
В Госдуме предложили на месяц перенести начало учебного года в школах
школы
В Госдуме предложили на месяц перенести начало учебного года в школах
Депутат от ЛДПР направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение о переносе начала учебного года на 1 октября. Ранее в ведомстве заявили, что учебный год начнется 1 сентября и в очном режиме