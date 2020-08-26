Пилоту «ЮТэйр» предъявили иск на 900 млн рублей из-за аварии при посадке в аэропорту Сочи
СК завершил расследование дела, возбужденного по факту инцидента в аэропорту Сочи в 2018 году. Тогда пассажирский самолет после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Следственный комитет РФ завершил расследование дела в отношении пилота авиакомпании UTair («ЮТэйр»), возбужденного по факту инцидента в аэропорту Сочи в 2018 году. Тогда пассажирский самолет после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
По версии следствия, пилот Алексей Шнырев при заходе на посадку проигнорировал визуальные и голосовые сигнализации, предупреждающие о сдвиге ветра, который предполагает уход на второй круг.
Пилоту «ЮТэйр» предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба. К Алексею Шныреву был подан иск о возмещении ущерба в размере около 900 млн рублей (615 млн рублей требует собственник самолета, 265 млн – эксплуатант и 1,2 млн рублей – аэропорт).
Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Москвы в сентябре 2018 года, после посадки скатился в русло реки. В результате нештатной посадки у лайнера разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. 18 человек получили травмы, а сотрудник сочинского аэропорта, оказывавший помощь при эвакуации, скончался от сердечного приступа.