Власти Туниса отменили карантин для туристов, приехавших по путевке от туроператоров
Власти Туниса отменили требование о предъявлении справки об отсутствии коронавируса и обязательный карантин для туристов, которые пребывают в страну в рамках пакетного тура (по купленной у туроператора путевке)
Власти Туниса отменили требование о предъявлении справки об отсутствии коронавируса и обязательный карантин для туристов, которые пребывают в страну в рамках пакетного тура (по купленной у туроператора путевке). Предполагается, что иностранные туристы будут находиться под наблюдением своего гида во время экскурсий и во время проживания в отеле.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на МИД Туниса сообщает, что для индивидуальных путешественников сохраняется требование о предоставлении при въезде справки об отсутствии COVID-19. При отсутствии справки туристы должны самоизолироваться на 14 дней, а со справкой карантин составит 7 суток, но после этого придется сдать повторный тест.
В Министерстве туризма Туниса сообщили, что за два последних месяца в стране отдохнули 70 тысяч иностранцев. Никто из них коронавирусом не заразился.