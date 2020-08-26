Полную тезку дочери Игоря Шувалова обнаружили в списке поступивших на бюджет МГУ, хотя она не набрала проходной балл
Анастасия Шувалова была зачислена на факультет психологии по специальности «клиническая психология» по общему конкурсу с 230 баллами. При этом в списке на 37 человек, зачисленных на бюджет, она оказалась на последней строчке
Анастасия Шувалова, полная тезка дочери бывшего первого вице-премьера и действующего главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, оказалась в списке зачисленных на бюджет на факультет психологии МГУ им. Ломоносова, хотя девушка не набрала проходной балл. Список абитуриентов опубликован на сайте престижного московского вуза. Журналисты Forbes направили в МГУ запрос по данному вопросу, после чего Анастасия Шувалова пропала из списка поступивших.
По данным издания, 24 августа Анастасия Шувалова была зачислена на факультет психологии по специальности «клиническая психология» по общему конкурсу с 230 баллами. При этом в списке на 37 человек, зачисленных на бюджет, она оказалась на последней строчке. От других поступивших ее отделяло больше 100 баллов.
После обращения журналистов на сайте МГУ появился обновленный список студентов, среди которых Анастасии Шуваловой уже не было. Представитель вуза сказал журналу, что Шувалова попала в список зачисленных на бюджет случайно. Позже в вузе сообщили, что девушка зачислена на контрактное обучение, для которого достаточно набрать 203 балла.