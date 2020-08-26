26 августа 2020, 13:48
Мурманских педагогов обязали за свой счет сдать тест на COVID-19 перед встречей с чиновниками
Глава Минобразования Мурманской области Анна Головина потребовала от педагогов, которые примут участие в областном совещании, за три дня до мероприятия предоставить результаты тестирования на коронавирус
Глава Минобразования Мурманской области Анна Головина потребовала от педагогов, которые примут участие в областном совещании, за три дня до мероприятия предоставить результаты тестирования на коронавирус.
По данным «Новой газеты», учителя получили соответствующее сообщение от министерства накануне совещания, при этом во многих муниципалитетах региона тесты на COVID-19 можно сдать только один день в неделю. Кроме того, сдавать анализы педагоги должны за свой счет.
Примечательно, что ранее Анна Головина заявила, что министерство не будет проводить тотальное тестирование учителей на COVID-19 перед началом учебного года. Зато перед встречей с чиновниками педагогов обязали сдать тест на коронавирус.