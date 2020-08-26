26 августа 2020, 13:37
Рубль продолжает падать по отношению к доллару и евро из-за геополитических рисков
В среду, 26 августа, в ходе торгов на Московской бирже российский рубль продолжил свое падение по отношению к основным мировым валютам, достигнув минимальных значений
В среду, 26 августа, в ходе торгов на Московской бирже российский рубль продолжил свое падение по отношению к основным мировым валютам, достигнув минимальных значений.
Так, биржевой курс доллара вырос до 75,92 рубля, а курс евро - до 89,72 рубля. На максимуме курсы доллара и евро доходили до 75,94 рубля и 89,79 рубля соответственно.
Аналитики связывают ослабление рубля на фоне роста мировых цен на нефть с геополитическими рисками, вызванными протестами в Белоруссии и отравлением оппозиционера Алексея Навального. В частности, власти США пригрозили России новыми санкциями, если версия об отравлении политика подтвердится.