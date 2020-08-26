Российские предприятия и транспорт за год выбросили в атмосферу почти 23 млн тонн загрязняющих веществ
Российские предприятия и транспорт в 2019 году выбросили в атмосферу 22,7 млн тонн загрязняющих веществ. Об этом говорится в докладе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza
Российские предприятия и транспорт в 2019 году выбросили в атмосферу 22,7 млн тонн загрязняющих веществ. Об этом говорится в докладе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
В среднем на одного россиянина пришлось около 155 килограммов вредных выбросов. Этот показатель колеблется от 23 кг до 1,6 тонны в зависимости от региона, сообщает РБК со ссылкой на доклад.
Лидером среди российских регионов по уровню загрязнения воздуха стал Красноярский край, где основной отраслью экономики является металлургическая промышленность. За 2019 год в регионе выбросили в атмосферу 2,6 млн тонн загрязняющих веществ. В тройку самых загрязненных регионов также вошли Кемеровская область (1,8 миллиона тонн) и Ханты-Мансийский автономный округ (1,3 миллиона тонн).
В топ-10 регионов с самым грязным воздухом вошли Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область и Краснодарский край.
Москва по уровню загрязнения атмосферы занимает 16-е место. За год в столице было выброшено 410,3 тысячи тонн загрязняющих веществ.