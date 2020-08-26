Основатель сети «Додо Пицца» рассказал о похищении своего партнера в 2019 году
Основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников рассказал о похищении своего партнера Владимира Горецкого, которого держали в заложниках несколько суток и вымогали у него крупную сумму
Основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников рассказал о похищении своего партнера Владимира Горецкого, которого держали в заложниках несколько суток и вымогали у него крупную сумму.
Инцидент произошел летом 2019 года. Владимира Горецкого под предлогом встречи с инвестором из Польши пригласили в Ригу, а затем похитили и держали в заложниках в Юрмале, вымогая у него крупную сумму. В загородном доме предпринимателя продержали пять дней. Злоумышленники требовали у него пароли от техники и аккаунтов, после чего украли с его личных и корпоративных счетов 3,6 млн рублей. Похитители вынудили Горецкого через доверенных лиц передать курьеру в Москве еще 900 тысяч рублей. Потерпевший оценил материальный ущерб в 4,9 млн рублей.
Через пять дней после похищения преступники решили отпустить Горецкого. Они оставили его дома одного и сказали уйти через несколько часов. На улице бизнесмена ждало такси, которое довезло его до аэропорта. В тот же день Горецкий вылетел в Москву.
Партнер Владимира Горецкого Федор Овчинников рассказал об этой истории в Facebook после задержания первого обвиняемого в похищении и вымогательстве об этом истории.
«Все это время Горецкого держали связанным, заставляли подтверждать транзакции, а также поддерживать связь с коллегами и семьей через текстовые сообщения, а иногда и по аудиосвязи. Находясь в заложниках, он даже участвовал в рабочем совещании», - рассказал Овчинников, слова которого приводит «Медуза».
18 августа в Москве задержали «племянника инвестора» Олега, который только прилетел из Турции. Ему предъявлено обвинение в разбое в особо крупном размере.
Федор Овчинников также рассказал, что похищение Владимира Горецкого было не единственным. Жертвой этой же банды стал предприниматель Андрей Коновалов, который развивает бизнес в Калифорнии. Его похитители пригласили в Таиланд, где его продержали в заложниках 9 дней. Основатель «Додо Пицца» обратился к предпринимателям, которые стали жертвами вымогателей, с призывом рассказать о случившемся.