Суд по ошибке арестовал на 10 суток координатора хабаровского штаба Алексея Навального
Центральный райсуд Хабаровска назначил координатору регионального штаба Алексея Навального Алексею Ворсину 10 суток административного ареста по статье, которая не предусматривает арест
Центральный райсуд Хабаровска назначил координатору регионального штаба Алексея Навального Алексею Ворсину 10 суток административного ареста по статье, которая не предусматривает арест.
Проект «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Константина Бубона сообщает, что когда защита оппозиционера обратила внимание на ошибку, суд заменил арест на штраф.
Хабаровский суд признал Алексея Ворсина виновным в нарушении правил проведения митинга и назначил ему 10 суток ареста, хотя статья 20.2 часть 5 Административного кодекса РФ не предполагает такого наказания. По данной статье гражданина можно наказать либо штрафом в размере от 10 до 20 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 40 часов.
После жалобы адвоката суд признал техническую ошибку и заменил Ворсину арест на штраф в размере 10 тысяч рублей.
Алексей Ворсин был задержан 15 августа на митинге в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергя Фургала.