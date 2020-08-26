26 августа 2020, 11:59
Минобороны России отчиталось о полном искоренении дедовщины в армии
Министерство обороны России отчиталось о полном искоренении в армии такого явления как дедовщина и «казарменного хулиганства». Соответствующее заявление сделал замглавы ведомства Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума «Армия-2020»
Министерство обороны России отчиталось о полном искоренении в армии такого явления как дедовщина и «казарменного хулиганства». Соответствующее заявление сделал замглавы ведомства Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума «Армия-2020».
Замминистра заявил, что руководство оборонного ведомства правильно выбрало направление совместных действий по наведению уставного порядка в армии, результатом которого стало значительное снижение количества воинских преступлений. Также были полностью искоренены дедовщина и казарменное хулиганство, сообщает РИА Новости.
Генерал отметил, что наведение порядка в Вооруженных силах страны положительно повлияло на желание граждан призывного возраста служить в армии.