Агентство Moody' s спрогнозировало падение российского ВВП на 5,5% до конца года
Аналитики рейтингового агентства Moody' s спрогнозировали падение российского ВВП на 5,5% в текущем году. При этом в 2021 году ожидается рост ВВП на 2,2%, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад экономистов
Аналитики рейтингового агентства Moody' s спрогнозировали падение российского ВВП на 5,5% в текущем году. При этом в 2021 году ожидается рост ВВП на 2,2%, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад экономистов.
В прогнозе Moody' s говорится, что экономика стран G20 («большая двадцатка»), куда входит Россия, по итогам текущего года упадет на 4,6%, а в 2021 году ожидается рост на 5,3%. Полному восстановлению ВВП стран «группы двадцати» может помешать вторая волна пандемии коронавируса, которая вынудит власти вернуть карантинные ограничения.
Совокупный ВВП стран с развитой экономикой сократится в текущем году на 6,5%, а экономика в странах с формирующимся рынком снизится на 1,4%.
Согласно оценкам Росстата, по итогам второго квартала 2020 года экономика России упала на 8,5%, что сравнимо с уровнем падения в конце 2009 года. В Центробанке РФ считают, что по итогам года российская экономика снизится на 4,5–5,5%.