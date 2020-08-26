Рейтинг самых богатых жен чиновников возглавила супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова
Десять самых богатых жен российских федеральных чиновников, глав государственных компаний и парламентариев в 2019 году суммарно заработали 5,8 млрд рублей, что на 2 млрд рублей больше их общего дохода за 2018 год
Десять самых богатых жен российских федеральных чиновников, глав государственных компаний и парламентариев в 2019 году суммарно заработали 5,8 млрд рублей, что на 2 млрд рублей больше их общего дохода за 2018 год.
Топ-10 самых богатых жен российских чиновников составило издание «Открытые медиа». Первое место в этом рейтинге заняла супруга главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова. Она задекларировала доход за 2019 год в размере 1,49 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом г-жа Игнатова увеличила свой доход в 8 раз.
На втором месте расположилась жена губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга Богомаз с доходом 1,38 млрд рублей. Третье место заняла супруга депутата Александра Некрасова (КПРФ) Елена с доходом 676 млн рублей.
Далее в рейтинге идет жена депутата от «Единой России» Дмитрия Саблина Алла (629 млн рублей), супруга сенатора Юрия Воробьева и мать губарнатора Подмосковья Андрея Воробьева Людмила (535 млн рублей), супруга президента Татарстана Рустама Минниханова Гульсина (480 млн рублей), жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и фигуристка Татьяна Навка (236 млн рублей), жена топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко и генпродюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки (168 млн рублей), супруга депутата Госдумы Ирина Петрова (153 млн рублей) и супруга сенатора Валерия Васильева Юлия (148 млн рублей).