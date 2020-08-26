В МВД предложили создать единый реестр участников запрещенного движения АУЕ
Российские правоохранительные органы обсуждают вопрос о создании единой информационной базы участников движения АУЕ («Арестантское уголовное единство», движение запрещено в России)
Российские правоохранительные органы обсуждают вопрос о создании единой информационной базы участников движения АУЕ («Арестантское уголовное единство», движение запрещено в России).
Врио заместителя главы управления МВД России по охране общественного порядка Сергей Кравчук сообщил РИА новости, что вопрос о создании реестра участников запрещенного движения пока только обсуждается. Конкретных решений на этот счет не принималось.
По словам Кравчука, сейчас у полиции нет объединенной статистики по подросткам, связанным с АУЕ, поскольку решение о запрете движения приняли только в середине августа.
Ранее сообщалось, что в связи с внесением АУЕ в список запрещенных экстремистских организаций родителям несовершеннолетних участников этого движения могут грозить штрафы до 700 тысяч рублей.