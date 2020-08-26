26 августа 2020, 10:56
В Москве в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Пострадали четыре человека
Сейчас открыто горят квартиры с третьего по пятый этажи. Сообщается как минимум о четырех пострадавших. Одну женщину взрывной волной выбросило из окна
Фото: Вести.ру
На западе Москвы утром в среду произошел взрыв в жилом доме на улице Кубинка. После взрыва в пятиэтажном доме начался пожар.
Агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что открыто горят квартиры с третьего по пятый этажи. Сообщается как минимум о четырех пострадавших. «Вести» сообщают, что одну женщину взрывной волной выбросило из окна.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и спасатели.
По предварительным данным, причиной взрыва могла стать неисправность газовой колонки.