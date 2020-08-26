26 августа 2020, 10:50
В России выявили еще 4 676 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 4 676 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 970 865 человек, из которых 786 150 человек на сегодняшний день полностью излечились
В России за сутки выявили 4 676 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 970 865 человек, из которых 786 150 человек на сегодняшний день полностью излечились, а 16 683 человека скончались. За сутки в больницах от коронавируса умерли еще 115 пациентов.
В Москве за прошедшие сутки выявили 640 новых случаев заражения COVID-19, в Московской области – 143, в Санкт-Петербурге – 181, в Нижегородской области – 129, в Свердловской области – 122, в Красноярском крае – 114, в Ростовской области – 130. Эти регионы являются лидерами по количеству заразившихся.