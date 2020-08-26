26 августа 2020, 08:44
В одной из школ Краснодара сформировали 33 первых класса
В краснодарской школе №71 сформировали 33 первых класса. Классы получили литеры по всем буквам алфавита — от «А» до «Я», сообщает «Российская газета» со ссылкой на департамент образования города
В краснодарской школе №71 сформировали 33 первых класса. Классы получили литеры по всем буквам алфавита — от «А» до «Я», сообщает «Российская газета» со ссылкой на департамент образования города.
В 2019 году в этой школе было сформировано 19 первых классов, но в этом году рекорд был побит.
Столь большое число первоклашек чиновники объяснили густонаселенностью Московского района, в котором находится школа №71. При этом по первоклассникам были жесткие требования, чтобы они учились рядом с домом.