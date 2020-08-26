26 августа 2020, 08:38
В Лос-Анджелесе задержали россиянина по обвинению в попытке совершить киберпреступление
По версии властей, россиянин предлагал сотруднику американской компании в Неваде миллион долларов за установку вредоносного программного обеспечения на рабочий компьютер
В США сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина России Егора Крючкова по обвинению в попытке совершить киберпреступление
По данным Минюста США, 27-летний Егор Крючков был задержан 22 августа в Лос-Анджелесе. По версии властей, россиянин предлагал сотруднику американской компании в Неваде миллион долларов за установку вредоносного программного обеспечения на рабочий компьютер.
Сотрудник российского посольства сообщил РИА Новости, что дипломаты окажут задержанному необходимое консульское и правовое содействие.