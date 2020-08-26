Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн рублей по иску «Московского школьника» лично Пригожину
Ресторатор, бизнесмен и король госзаказов Евгений Пригожин по прозвищу «повар Путина» заключил с комбинатом питания «Московский школьник» договор уступки требования
Ресторатор, бизнесмен и король госзаказов Евгений Пригожин по прозвищу «повар Путина» заключил с комбинатом питания «Московский школьник» договор уступки требования. По этому договору основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и юрист организации Любовь Соболь должны выплатить назначенную судом компенсацию в размере 88 млн рублей не комбинату, а лично бизнесмену. Об уступке требования сообщила пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина.
Бизнесмен заявил, что намерен «раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей». При этом г-н Пригожин добавил, что если «товарищ Навальный отдаст Богу душу», то лично он преследовать его на этом свете не намерен.
По словам Евгения Пригожина, он дал поручение своим юристам «с сегодняшнего дня начать работу по принудительному взысканию долга» с Соболь и Навального.
Компенсация в размере 88 млн рублей была назначена Алексею Навальному и Любови Соболь из-за расследования о комбинате питания «Московский школьник», который связывают с Евгением Пригожиным. В этом расследовании бывшая сотрудница комбината Наталья Шилова рассказывала, что предприятие кормило детей «хуже собак» и поставляло некачественны продукты.
Напомним, что в настоящее время Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии в немецкой клинике. По предварительным данным, политик был отравлен во время рабочей поездки в Томск.