Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о проверке всех крымских детдомов после истории с истощенным мальчиком
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка при президенте России и врачи детской московской больницы им. Башляевой проверят все детские дома и интернаты в Крыму на предмет соблюдения прав воспитанников
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка при президенте России и врачи детской московской больницы им. Башляевой проверят все детские дома и интернаты в Крыму на предмет соблюдения прав воспитанников. Поводом для проверки стала информация о доведенном до истощения мальчике в одном из крымских детдомов.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что проверяющие на месте во всем разберутся.
Истощенного двухлетнего ребенка обнаружили в симферопольском детском доме «Елочка». Его приемная мать Ольга Крамная рассказала «Новой газете», из-за пандемии коронавируса опекунство оформляли удаленно, а после выписки ребенка из детдома его пришлось экстренно госпитализировать в Луговскую больницу. Ребенок находился в критическом состоянии. Его вес составлял всего 6 кг при росте 74 сантиметра. Мальчик не мог сидеть, ходить, говорить и есть. Кроме того, у него оказался деформирован череп от того, что его не переворачивали, как положено.
Опекун считает, что малыша «намерено готовили к паллиативной жизни».
В самом детском доме «Елочка» обвинения в свой адрес отвергают и утверждают, что ребенок получал всю необходимую медицинскую помощь. В Минздраве Крыма также заявили, что в «Елочке» созданы все условия для реабилитации детей-сирот.
Проверку деятельности детского дома также проводят прокуратура Крыма и Следственный комитет.