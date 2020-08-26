Власти Кубани обвинили в возникновении лесных пожаров безответственных туристов
Лесные пожары в заповеднике Утриш в Краснодарском крае могли возникнуть из-за туристов, которые неосторожно обращались с огнем. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев
Лесные пожары в заповеднике Утриш в Краснодарском крае могли возникнуть из-за туристов, которые неосторожно обращались с огнем. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
Губернатор заявил, что на побережье Черного моря присутствует «дикий» отдых, а некоторые туристы любят уходить высоко в горы с палатками, чтобы провести время без других людей. «Я думаю (следствие, конечно, разберется), что причиной пожара эти самые туристы и явились: неосторожное обращение с огнем», - сообщил Кондратьев, слова которого приводит ТАСС.
В мэрии Геленджика заявили, что по предварительным данным, пожар разгорелся из-за туристов, которые подошли на лодке к берегу и устроили в лесу пикник. Сейчас эту версию отрабатывают правоохранительные органы.
По данным на 25 августа, на территории заповедника Утриш выгорело 102 гектара леса. Пожары зафиксированы также в Туапсинском районе, Новороссийске, Геленджике и Анапе. В Анапе из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации, сотни туристов были эвакуированы.