Минздрав сообщил о проведении нового исследования зарегистрированной вакцины от COVID-19
Министерство здравоохранения РФ разрешило центру имени Гамалеи провести новые, пострегистрационные исследования первой отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V»
Министерство здравоохранения РФ разрешило центру имени Гамалеи провести новые, пострегистрационные исследования первой отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V».
В этом исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев старше 18 лет. Само исследование продлится 6 месяцев со дня вакцинации.
Заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, что цель исследования состоит в оценке эпидемиологической эффективности, а также в изучении иммуногенности и безопасности препарата. Выборки в 40 тысяч человек будет достаточно, чтобы понять, достойна ли российская вакцина постоянной регистрации.
Отметим, что сейчас также проходят испытания второй вакцины, разработанной центром «Вектор». Исследование планируется завершить в сентябре.