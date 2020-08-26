Свердловский облсуд отменил приговор полицейским, получившим сроки за пытки подростков
Свердловский областной суд отменил приговор четверым бывшим полицейским из Каменска-Уральского, которые судом первой инстанции были приговорены лишению свободы на срок от 3 до 4,5 лет за пытки подростков
Свердловский областной суд отменил приговор четверым бывшим полицейским из Каменска-Уральского, которые судом первой инстанции были приговорены лишению свободы на срок от 3 до 4,5 лет за пытки подростков.
Региональный портал E1.ru сообщает, что облсуд вернул уголовное дело прокурору «для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом». Всех обвиняемых по делу отпустили под подписку о невыезде.
На скамье подсудимых оказались сотрудники отдела полиции № 24 в Каменске-Уральском. Это бывший начальник отдела Алексей Андреев и его подчиненные Алексей Возчиков, Василий Половка и Эмиль Гасанов.
Ранее суд признал полицейских виновными в превышении должностных полномочий. Согласно материалам дела, в марте 2018 года во время расследования кражи телефона и банковской карты полицейские избили 17-летнего подростка и требовали от него признаться в совершении этого преступления. Помимо этого силовики применяли насилие к 15-летней знакомой задержанного подростка.
По словам адвоката Сергея Барсукова, полицейские допрашивали подростков с утра до ночи, «били, вывозили в лес, а юношу заставляли рыть могилу». Под пытками подросток оговорил себя.