Сервис TikTok подал в суд на президента США Дональда Трампа
Популярный сервис TikTok подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа. Поводом для этого стал его указ, который запрещает американским гражданам заключать сделки с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok
Популярный сервис TikTok подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа. Поводом для этого стал его указ, который запрещает американским гражданам заключать сделки с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok.
Глава Белого дома подписал этот указ в связи с тем, что ByteDance собирает персональные данные американских пользователей, а это «предположительно, позволяет Китаю отслеживать американских чиновников и подрядчиков, собирать досье с личными данными для шантажа и корпоративного шпионажа».
В TikTok заявили, что Дональд Трамп не представил доказательств версии о попытке Китая следить за американскими гражданами и чиновниками. В заявлении сервиса также говорится, что для защиты конфиденциальности и безопасности американских пользователей их данные хранятся не в Китае, а в США и Сингапуре отдельно от других продуктов ByteDance.