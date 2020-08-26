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Политика
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26 августа 2020, 01:11

Вячеслав Володин назвал отравление Алексея Навального «провокацией стран Запада»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отравление оппозиционера Алексея Навального может быть «провокацией стран Запада», в частности, Германии

Вячеслав Володин назвал отравление Алексея Навального «провокацией стран Запада»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отравление оппозиционера Алексея Навального может быть «провокацией стран Запада», в частности, Германии.

«Последовавшие затем заявления Меркель и Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по-другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны», - заявил г-н Володин.

Спикер Госдумы также отметил, что на фоне протестов в Белоруссии «страны Евросоюза, Украина, США стали бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела суверенного государства, оказывая помощь оппозиционерам и устраивая провокации». «Если посмотреть через эту призму, многое встает на свои места», - добавил чиновник.

Володин заявил, что думский комитет по безопасности выяснит, не было ли отравление Навального «попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России», сообщает РБК.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в свою очередь предположила, что «у Володина и всех остальных есть специальная методичка, в которой написано: "в любой непонятной ситуации вини иностранное вмешательство"».

Напомним, что сейчас Алексей Навальный находится на лечении в Берлине, куда его из Омска доставил медицинский борт. Оппозиционер по-прежнему находится в коме, однако серьезной угрозы для его жизни нет. Немецкие врачи заявили, что, скорее всего, политик был отравлен, хотя российские власти эту версию отвергают.

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