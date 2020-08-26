Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавирусной инфекции
Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V», которая еще не прошла третий этап испытаний
Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V», которая еще не прошла третий этап испытаний. Об этом сообщает портал Znak.com со ссылкой на информированный источник, близкий к градоначальнику.
Пресс-секретарь московского мэра Гульнара Пенькова отметила, что у нее «нет такой информации», а сам Сергей Собянин пока данные сведения не прокомментировал.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что решил привиться от коронавируса и пообещал поделиться результатами. Прививку от COVID-19 российской вакциной также сделала одна из дочерей президента Владимира Путина. Глава государства отметил, что его дочь после прививки «чувствует себя хорошо».