25 августа 2020, 18:04
Биржевой курс евро на торгах вырос до рекордных 88,9 рубля
В ходе торгов на Московской бирже курс единой европейской валюты (евро) побил свой исторический максимум. По состоянию на 17:14 евро торговался на отметке 88,91 рубля
В ходе торгов на Московской бирже курс единой европейской валюты (евро) побил свой исторический максимум. По состоянию на 17:14 евро торговался на отметке 88,91 рубля. К 17:35 биржевой курс евро скорректировался до 88,79 рубля. Это стало рекордным ослаблением рубля к евро.
Американский доллар на максимуме достигал 75,14 рубля, а затем скорректировался до отметки 75,04 рубля.
Аналитики считают основными факторами, которые влияют на курс рубля, протесты в Белоруссии и риск международного конфликта из-за отравление оппозиционера Алексея Навального.