25 августа 2020, 17:11
ФАС возбудила дело против Lindt из-за различий в качестве шоколада для покупателей из России и Европы
Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении производителя шоколада Lindt из-за различий в качестве продукции, которая продается в России и за границей
Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении производителя шоколада Lindt из-за различий в качестве продукции, которая продается в России и за границей.
ФАС установила, что шоколад, который продается под брендом Lindt в России, качественно отличается от такого же шоколада, который реализуется в странах Западной Европы. При этом в рекламе компания Lindt делает акцент «на давние традиции производства и гарантированное качество продукции».
Ведомство усмотрело в действиях компании Lindt признаки нарушения антимонопольного законодательства. Замглавы ФАС Андрей Кашеваров отметил, что производителю шоколада было указано на нарушения еще в декабре 2019 года, однако с тех пор они так и не были устранены.