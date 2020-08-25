Кандидаты в депутаты от «Объединенных демократов» потребовали отменить трехдневное голосование
Сто зарегистрированных кандидатов в депутаты от проекта «Объединенные демократы» подали иск в Верховный суд России с требованием отменить трехдневное голосование на выборах
Сто зарегистрированных кандидатов в депутаты от проекта «Объединенные демократы» подали иск в Верховный суд России с требованием отменить трехдневное голосование на выборах.
Координатор проекта Анастасия Буракова сообщила «МБХ медиа», что иск подали 100 зарегистрированных кандидатов в депутаты из четырех регионов, выборы в которых пройдут в сентябре текущего года. Они оспаривают порядок голосования, который 24 июля утвердил Центризбирком для голосования в сентябре (голосование пройдет с 11 по 13 сентября).
«ЦИК вышел за рамки своей компетенции и урегулировал вразрез с федеральным законом то, что уже содержится в нормативно-правовом акте вышестоящем. Мы требуем отменить процедуру трехдневного голосования», - заявила Анастасия Буракова.
Депутаты считают, что действия ЦИК нарушают их избирательные права, а также их законные интересы в проведении честных, прозрачных и свободных выборов. Оппозиция и эксперты считают, что многодневные выборы создают новые возможности для фальсификаций.